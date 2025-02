Baleares participa por primera vez en la feria Wine Paris 2025 con 20 bodegas

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares participa por primera vez en la feria Wine Paris 2025 con un total de 20 bodegas del archipiélago que promocionarán la calidad y variedad del vino balear entre este lunes y miércoles en el recinto ferial Paris Expo Porte de Versailles.

Desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural han explicado que Baleares participa por primera vez en esta feria con un estand propio financiado al 90 por ciento por la Conselleria.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha asistido este lunes a la muestra para apoyar a los bodegueros y ha destacado que la presencia en esta feria responde a una petición del sector, que había reclamado tener un espacio propio para dar a conocer el vino producido en las Islas, no solo en Francia sino también y principalmente en el resto del mercado europeo.

La presencia de las bodegas en la muestra servirá, según Llabrés, para que los productores puedan ampliar los ámbitos de comercialización y, por tanto, de exportación de los vinos de Baleares tanto en el mercado europeo como en el resto de continentes.

Concretamente, por parte de la IGP Vi de la Terra de Mallorca participan Bodegues Macià Batle, 7103 petit celler, Bodega Conde Fabrice de Suyrot, Bodega Son Vich de Superna, Ses Talaioles, Binigrau, Dalt Turó, Son Antem, Vinyes Mortitx, Castell Miquel.

En representación de la DO Binissalem asisten Bodegas José L. Ferrer, Finca Biniagual, Ca'n Verdura Viticultors, Bodega Santa Catarina i Celler Can Fumat.

La DO Pla i LLevant está representada por Vins Miquel Gelabert, Miquel Oliver, y Butxet, mientras que la representación de Vi de la Terra Eivissa será por parte de Can Rich y la bodega de Vi de la Terra Illa Menorca que se traslada a la feria es Sa Caterina.

Desde la Conselleria han señalado que la feria Wine Paris es un referente internacional del sector del vino, que reúne diferentes perfiles de la cadena de comercialización profesional, como importadores, distribuidores, bodegas y tiendas especializadas, además de sumilleres y mayoristas.

Esta edición cuenta con 4.600 expositores, 600 más que el año pasado, y también aumentan los países productores que participan de la muestra, que este año serán 50, dos más que en la edición de 2024. Por otra parte, la organización espera recibir 50.000 visitantes --casi 10.000 más que el año pasado-- de 140 países diferentes.