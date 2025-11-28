Baleares pide un "cambio profundo" en las "poco adaptadas a la realidad mediterránea" políticas europeas de pesca

Los directores generales de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xisca Ramis, y de Pesca, Antoni Maria Grau, en el encuentro 'Cooperar para transformar' celebrado este viernes en Barcelona. - CAIB

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha pedido un "cambio profundo" en las "homogéneas y poco adaptadas a la realidad mediterránea" políticas europeas de pesca.

Así lo ha expuesto la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis, en el encuentro eurorregional 'Cooperar para transformar' celebrado este viernes en Barcelona en el marco del Día del Mediterráneo.

La jornada, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, ha permitido exponer las principales demandas del Govern en materia de gestión pesquera y también compartir experiencias entre las regiones mediterráneas en "un momento clave para el futuro del sector".

En la inauguración, Ramis ha defendido la necesidad de un "cambio profundo" en las políticas europeas de pesca, que su parecer resultan a menudo "homogéneas y poco adaptadas a la realidad mediterránea".

La directora general ha recordado que la Eurorregión Pirineos Mediterráneo ha creado este año un grupo de trabajo específico de Pesca y ha aprobado una declaración dirigida a la Comisión Europea con demandas claras.

Entre ellas, una revisión del Plan Multianual de Pesca Demersal (MAP); más días de pesca para las flotas mediterráneas; una regulación territorializada y basada en datos actualizados; y una revisión de la obligación de desembarque, que en el Mediterráneo "no ha sido efectiva y ha incrementado la burocracia".

Ramis ha defendido que el Mediterráneo es "un espacio de pesca costera con identidad propia", con un modelo productivo vinculado a los puertos locales y a las comunidades pesqueras, y ha reclamado que la Unión Europea reconozca esta especificidad, proteja la pesca costera e incorpore mecanismos de apoyo financiero real para la modernización de la flota y la descarbonización.

El director general de Pesca, Antoni Maria Grau, ha participado en una mesa redonda con la secretaria general de Pesca de España, Isabel Artime, y representantes de otras regiones mediterráneas.

Grau ha reconocido que el MAP ha contribuido a recuperar el estado de los recursos, pero ha considerado que "ahora es el momento de replantear la gestión para garantizar un futuro sostenible y viable para nuestras pesquerías".

En Baleares, ha apuntado, la reducción del esfuerzo pesquero ha favorecido una recuperación notable de las capturas, hecho que --a su juicio-- refuerza la necesidad de planes regionalizados como el que reclama el Govern para la GSA5, con limitaciones adaptadas a las particularidades del territorio.

También ha puesto en valor la capacidad del archipiélago en lo que respecta a la conservación marina, con más del 40% del mar protegido, 67.000 hectáreas de reservas marinas pesqueras y la incorporación de zonas de alta protección, cogestión y programas específicos para especies clave.

Además, ha recordado que la participación directa del sector en la toma de decisiones "es esencial para avanzar hacia una gestión sostenible y equilibrada" y ha remarcado la importancia de reconocer los efectos socioeconómicos del MAP sobre la flota y sobre el sistema comercial de la pesca.

En este sentido, ha defendido que la Unión Europea debe reconocer el factor de la insularidad y avanzar hacia una segmentación regionalizada de los caladeros, al tiempo que se moderniza el sistema de mercado y se refuerzan la transparencia y la competencia leal.