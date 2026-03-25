Baleares pide al Gobierno que concrete su propuesta sobre los campos de boyas ecológicas

Archivo - Las reservas de los campos de boyas de Baleares crecen un 32% esta temporada respecto a 2024 - CAIB - Archivo

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que aclare su propuesta para la ejecución de los proyectos de campos de boyas ecológicas.

La Delegación del Gobierno en Baleares informó el pasado viernes de estos proyectos, que deberá ejecutar, mantener y gestionar el Govern. No obstante, ha lamentado la Conselleria en un comunicado, no se ha hecho mención alguna al plazo de ejecución ni a la financiación de los mismo.

El departamento dirigido por el conseller Juan Manuel Lafuente ha asegurado que hasta la fecha no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio en este sentido y que la única información de la que disponen es la trasladada en una nota de prensa.

El anuncio supone un "cambio de criterio" respecto al modelo seguido durante toda la tramitación que se produce a escasos meses del inicio de la temporada estival, lo que hace "inviable" los campos de boyas puedan estar operativos este verano.

Esta situación afecta a los nueve proyectos previstos en el archipiélago, de los cuales dos son en Mallorca (Portocolom y Portals Vells) y siete en Eivissa (Benirràs, Cala Bassa, Cala Salada, Cala Vedella, Es Xarco, Portinatx y Talamanca).

CAMBIOS DE PLANTEAMIENTO

Al hablar de un cambio en el planteamiento, la Conselleria se refiere a que en marzo de 2025 el Ministerio remitió los proyectos básicos en el marco de un esquema en el que la administración general del Estado asumía la redacción y ejecución de las obras, mientras que PortsIb debía encargarse de la tramitación y posterior gestión de los campos de fondeo.

Este modelo fue el que se trasladó en las distintas reuniones técnicas mantenidas entre ambas administraciones y sobre el que se inició la tramitación por parte de la comunidad autónoma, siempre de acuerdo con la versión del Govern.

Posteriormente, en noviembre de 2025, el propio Ministerio comunicó que estaba a la espera de un informe de la Abogacía del Estado para determinar el encaje jurídico del proyecto, comprometiéndose a informar de los siguientes pasos una vez resuelta esta cuestión.

Asimismo, en enero de 2026, el Ministerio continuó impulsando la tramitación de los proyectos y solicitó informes a PortsIb en relación con la posible declaración de reservas de dominio público marítimo-terrestre a favor del Estado.

Ante esta evolución, ha considerado la Conselleria, resulta necesario que el Ministerio aclare formalmente el alcance de la decisión anunciada y sus implicaciones administrativas y competenciales.

Así, el Govern queda a la espera de recibir una comunicación oficial por parte del Ministerio con una propuesta que incluya el plazo de justificación y la financiación pendiente con fondos europeos.