Baleares pide a Madrid medidas específicas para paliar el impacto de la guerra, como ha hecho con Canarias

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha pedido al Gobierno central medidas específicas para paliar los efectos de la guerra en Irán sobre la economía del archipiélago, igual que se ha hecho con Canarias.

Así se lo ha trasladado por carta el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

"Constatando con satisfacción el anuncio sobre el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para compensar al archipiélago atlántico los efectos por la guerra en Irán, y consciente de las diferencias entre nuestros territorios por su realidad ultraperiférica y por sus instrumentos propios, le emplazo a mantener las reuniones necesarias entre el Gobierno de España y el Govern de Baleares para abordar esta cuestión y analizar los mecanismos que puedan habilitarse a efectos de atender nuestra insularidad ante las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio", dice la misiva.

En la carta, Costa recuerda al ministro que quedan pendientes por parte del Gobierno de España diferentes temas a abordar en relación con la agenda balear, como la renovación del Régimen Especial, los convenios ferroviario y de carreteras, la aprobación del Plan Estatal de Vivienda con las propuestas realizadas por el Govern, la respuesta ante la crisis migratoria, el refuerzo y la cobertura de las vacantes en los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o el cumplimiento de los acuerdos para hacer efectiva la actualización de la indemnización por residencia a los funcionarios de la Administración General del Estado en las Islas.