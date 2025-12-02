Baleares pierde casi 95.000 afiliados a la Seguridad Social en noviembre y se sitúa en 624.014 cotizantes

Archivo - Trabajador - MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el pasado mes de noviembre 618.471 afiliados a la Seguridad Social, 94.457 menos que el mes anterior (-15,27%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 14.150 trabajadores respecto a noviembre de 2024, un 2,78% más.

En el conjunto del Estado, el mercado laboral suma 522.771 afiliados en los últimos doce meses, hasta registrar un total de 21,82 millones de ocupados en la serie original en noviembre, el nivel más elevado en ese mes. Supone un ritmo de creación de empleo del 2,5% interanual.

En concreto, en Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 419.261 cotizantes, de los cuales 7.924 están registrados como trabajadores del hogar y 2.414 como trabajadores agrarios. Además, hay 102.696 personas inscritas en el régimen de autónomos y 2.056 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, al cierre del mes de noviembre había en el archipiélago balear 54 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 27 mujeres y 27 hombre.