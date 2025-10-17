Archivo - Sol y nubes en Palma con la Catedral de fondo. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares puede registrar lluvias hasta inicio de la próxima semana y las temperaturas subirán a partir del lunes, según la predicción de la delegada de la Aemet en las Islas, María José Guerrero.

Durante este viernes, el tiempo será inestable en Baleares y, por la tarde, habrá chubascos ocasionales, localmente fuertes que en Mallorca podrían ser localmente muy fuertes y con tormenta.

Desde las 12.00 y hasta las 17.59 horas, hay avisos amarillos activos por riesgo de lluvias y tormentas en la Serra de Tramuntana, interior y sur de Mallorca, además de en Ibiza y Formentera.

La inestabilidad se mantendrá también de cara al sábado, cuando, de nuevo, por la tarde, se esperan chubascos ocasionales y aislados que podrían ser localmente fuertes en Mallorca.

Por ello, este sábado, entre las 12.00 y las 17,59 horas, se volverá a activar aviso amarillo por riesgo de lluvias en el interior de Mallorca, ante la previsión de acumulados de hasta 20 l/m2.

Según ha explicado la delegada de la Aemet en Baleares, esta situación de inestabilidad se debe a que las Islas continúan hasta la madrugada del domingo bajo la influencia de una vaguada.

Sin embargo, una vez ésta se retire, la previsión para el domingo es de predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas.

En cuanto a las temperaturas, no hay previsión de grandes cambios para este viernes, sábado y domingo, para cuando la Aemet prevé que los termómetros alcanzarán máximas de entre 23ºC y 25ºC, mientras las mínimas se situarán entre los 11ºC y los 18ºC.

LLEGADA DE UN FRENTE CÁLIDO A PARTIR DEL LUNES

A partir del lunes, llegará un frente cálido a Baleares que hará aumentar las temperaturas, situándose las máximas entre los 24ºC y los 28ºC y las mínimas entre los 17ºC y los 20ºC.

El martes, los termómetros podrían subir todavía más, según la previsión de la Aemet, alcanzándose temperaturas máximas de en torno a los 25ºC o los 29ºC y mínimas de entre 18ºC y 20ºC.

Pese a la subida de los mercurios, la semana comenzará con cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.

A partir del martes, no obstante, la semana será ligeramente estable, en palabras de la delegada de la Aemet en Baleares.