Baleares recibe en el segundo trimestre más de 760.000 turistas residentes en España, un 17% menos

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió en el segundo trimestre del año un total de 760.114 viajeros residentes en España, un 17% menor que la registrada en el mismo periodo del año pasado, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

Los más de 760.000 turistas residentes en España que recibió la CCAA representan el 1,6% del total, con una duración media de 4,3 días. Los viajes de los residentes en España a Baleares se tradujeron en este periodo en 3,2 millones de pernoctaciones.

En el segundo trimestre del año, los turistas residentes en España dejaron en el archipiélago un gasto total de más de 347 millones de euros y un gasto medio por persona de 458 euros. El gasto medio diario ascendió a 106 euros.