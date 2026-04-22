Baleares, reconocida como la comunidad autónoma más avanzada en la publicación y reutilización de datos abiertos - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha sido reconocida por la Asociación Multisectorial de la Información (Asedie) como la comunidad autónoma más avanzada en publicación y reutilización de datos abiertos.

El galardón se entregó el martes en Madrid en el marco de la presentación del 14º Informe sobre la Economía del Dato en el ámbito infomediario de la asociación.

El acto , según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, tuvo lugar en las instalaciones de Digitaliza Madrid y contó con la apertura del consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde.

También participaron la directora general de Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de Función Pública, Reyes Feito; la directora general del Dato, Ana Palacios; y el presidente de Asedie, Ignacio Jiménez, entre otros representantes institucionales y del sector.

La asociación destacó el "papel pionero" de Baleares por ser la primera comunidad autónoma en ofrecer acceso completo a los conjuntos de datos prioritarios definidos en la iniciativa 'Top 10'.

"El reconocimiento confirma que Balearse está en la vanguardia de la apertura de datos en España. Nuestro objetivo es claro: poner la información pública al servicio de la ciudadanía y del tejido económico, de forma útil, accesible y reutilizable, para mejorar la transparencia y generar nuevas oportunidades", ha señalado el director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, Xisco Cánovas, que recogió el galardón.

El proyecto de datos abiertos del Govern tiene como objetivo poner a disposición de la sociedad la información pública en formatos accesibles y abiertos, favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la reutilización de la información.

Actualmente, el catálogo de datos abiertos del archipiélago cuenta con más de 300 conjuntos de datos de ámbitos diversos como el turismo, la economía, el medio ambiente o la salud.

Además, el Govern ha impulsado la publicación de microdatos de alta calidad y con mayor nivel de detalle, lo que permite una reutilización más avanzada de la información y sitúa a Baleares como referencia en este ámbito a escala nacional.