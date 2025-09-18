Baleares refuerza la lucha contra la brecha digital e impulsa nuevas formaciones para el tejido productivo. - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este jueves, en colaboración con la Fundación Universidad-Empresa de Baleares (Fueib), los programas 'Grans Actius' y 'Grans Proactius', dos iniciativas financiadas con fondos europeos NextGenerationEU que tienen como objetivo hacer de la formación digital una herramienta de inclusión, de progreso y de igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía.

El lanzamiento de este programas supone, según ha explicado en una nota de prensa la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, un paso adelante en la estrategia de transformación digital del Govern, que quiere garantizar que tanto los ciudadanos como el tejido productivo dispongan de los conocimientos necesarios para afrontar con garantías los retos de una sociedad cada vez más digitalizada.

"Hoy podemos decir con orgullo que el programa Grandes Activos es una realidad en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, llegando a 40 municipios con más de 80 ubicaciones activas. En total, contamos con más de 185 grupos abiertos a todo el público y con un total de 280 grupos simultáneos repartidos por todas las islas con los que ya se han formado más de 1.400 personas", ha indicado la directora de los programas, Layla Serra.

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, ha destacado que la brecha digital es hoy una nueva frontera de exclusión. "No solo condiciona el acceso a servicios básicos, sino también la capacidad de participar en igualdad de condiciones al mercado laboral", ha apuntado.

Con 'Grans Actius' y 'Grans Proactius', ha indicado, se quiere asegurar "que nadie se quede atrás".

FORMACIÓN PARA TODAS LAS ETAPAS DE LA VIDA

'Grans Actius' se dirige a personas mayores de 55 años y ofrece formación adaptada para mejorar las habilidades digitales básicas. El objetivo es favorecer su inclusión social y autonomía, facilitando el acceso a trámites online, gestión de la identidad digital y seguridad a internet.

'Grans Proactius' tiene como destinatarios profesionales de todas las edades y empresas que quieren profundizar en el uso de herramientas digitales avanzadas para aumentar la competitividad y la innovación. Su oferta incluye cursos en ámbitos clave como la inteligencia artificial, ciberseguridad, visualización de datos o el Building Information Modeling (BIM).

La vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la UIB, Loren Carrasco, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para hacer llegar la innovación a todos los rincones del territorio.

"Esos programas son una muestra que universidad y administración pública pueden trabajar juntas para hacer la tecnología más accesible y útil para los ciudadanos y las empresas", ha apuntado.

'Grans Actius' y 'Grans Proactius' son mucho más que un conjunto de cursos: representan una apuesta estratégica para reducir desigualdades, promover una ciudadanía más preparada e impulsar un tejido empresarial capaz de competir en un mercado global marcado por la digitalización.", ha expresado González.

El acto ha contado con la presencia del Personal Docente Investigador de la UIB, que ha elaborado los contenidos de los cursos, así como representantes de los municipios donde se imparten las formaciones, de los consells insulares, de ayuntamientos, asociaciones de gente mayor y centros colaboradores.