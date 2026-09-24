Baleares refuerza su soberanía digital con un nuevo centro de procesamiento de datos, - CAIB

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha puesto en funcionamiento el nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD), una infraestructura estratégica destinada a reforzar la soberanía digital de la comunidad autónoma y a garantizar la prestación de los servicios públicos digitales con los máximos niveles de seguridad, disponibilidad y continuidad operativa.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha visitado las nuevas instalaciones acompañado por el director general de Estrategia Digital, Francisco Cánovas; el director general de Innovación y Transformación Digital y vicepresidente de la Fundació Bit, Sebastián González, según han informado en un comunicado.

Durante la visita se ha puesto de manifiesto el papel estratégico que esta infraestructura tendrá en la modernización digital del Govern y en la consolidación de un modelo basado en el control público de las infraestructuras críticas y de los datos que gestiona la Administración.

El nuevo centro forma parte del sistema de centros de datos propio del Govern y opera de manera integrada con el centro ubicado en Sant Pere. Ambas instalaciones constituyen una única plataforma tecnológica distribuida y redundada, preparada para garantizar la continuidad de los servicios públicos ante cualquier contingencia.

Este modelo permite que cada uno de los dos centros pueda asumir de manera autónoma el 100 por 100 de la operativa tecnológica de la Administración.

La gestión directa de estas infraestructuras permite que los datos de la ciudadanía y la información crítica permanezcan bajo control del propio Govern, reforzando así los principios de soberanía digital, autonomía tecnológica y protección de la información pública.

El centro ha sido diseñado siguiendo estándares equivalentes a Tier III, ofreciendo una disponibilidad superior al 99,982 por ciento. Gracias a la redundancia de los sistemas eléctricos, de refrigeración y de comunicaciones, permite realizar tareas de mantenimiento sin afectar al funcionamiento de los servicios digitales.

La infraestructura dispone además de avanzadas medidas de protección física y de un diseño que separa completamente las áreas técnicas auxiliares del núcleo tecnológico, incrementando la seguridad y reduciendo los riesgos operativos.

El CPD ha sido concebido bajo estrictos criterios de eficiencia energética, utiliza sistemas de climatización de alta eficiencia y un circuito cerrado de refrigeración que no consume agua.

El nuevo CPD albergará infraestructuras y sistemas críticos del Govern y del IBSalut, constituyéndose como una pieza clave para garantizar unos servicios públicos digitales más seguros, resilientes y preparados para los retos del futuro.