Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento, a 17 de enero de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares seguirá este sábado bajo aviso por fenómenos costeros, que será amarillo en Mallorca y las Pitiusas y naranja en Menorca.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Mallorca el aviso seguirá activo hasta las 06.00 horas en la zona del Llevant, hasta las 10.00 horas en el sur y hasta las 18.00 horas en el norte y la Serra de Tramuntana.

Se esperan olas de hasta cuatro metros y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora (km/h).

En Ibiza y Formentera el aviso amarillo estará activo hasta las 10.00 horas y podría dejar olas de tres metros y vientos de 60 km/h.

La peor parte se la llevará Menorca, cuyo aviso naranja por fenómenos costeros estará en marcha hasta las 22.00 horas. Se prevén rachas de viento de hasta 75 km/h y olas de entre cuatro y cinco metros de altura que podrían llegar hasta los nueve.

También estará activo hasta las 15.00 horas un aviso amarillo por viento en el interior de la isla, donde se podrían llegar hasta los 80 km/h.

Emergencias 112 de Baleares mantiene activadas la alerta naranja en Menorca por fenómenos costeros y amarilla por vientos en el conjunto del archipiélago.

Ya se han desactivado, por otra parte, las alertas y avisos por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca.