Baleares sigue trabajando "con normalidad" en el registro de objetores del aborto tras el requerimiento del Gobierno

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud del Govern sigue trabajando "con total normalidad" en el decreto que le permitirá la creación del registro de objetores de conciencia al aborto después de que el Gobierno mandara un "requerimiento formal" por incumplir la normativa.

Fuentes del departamento que dirige la consellera Manuela García han indicado que, tras recibir la notificación del Ministerio de Sanidad, seguirán tramitando el decreto tal y como lo estaban haciendo hasta ahora.

El texto está ahora mismo en exposición pública y seguirá avanzando con los trámites propios del procedimiento de elaboración de la normativa "con total normalidad".

En Baleares, incidió García la semana pasada, está asegurada y garantizada esta prestación para las mujeres en todos los centros sanitarios y en todos los hospitales públicos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el martes que el Gobierno había realizado un "requerimiento formal" a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir el registro de objetores, una "herramienta esencial" que garantiza los derechos de los profesionales sanitarios, a cuya implantación están obligadas todas las CCAA, ya que "no es algo opcional ni una ocurrencia, es una obligación legal".

De este modo, el Gobierno les da un mes para responder al requerimiento o tomar medidas para cumplir la ley, según lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que obliga a realizar un requerimiento previo antes de acudir a los tribunales. Durante este tiempo, pueden justificar su situación, informar sobre trámites en curso o corregir el incumplimiento