Baleares suma 97 contagios por VIH en 2024 y logra la tasa más baja de su historia: 7,87 casos por 100.000 habitantes

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Baleares registraron un total de 97 nuevos contagios por el virus del sida (VIH) en el año 2024 y lograron situar la tasa más baja de su historia: 7,87 casos por 100.000 habitantes.

En nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que Baleares registró, en el año 2024, 97 nuevas infecciones por el VIH. Este número de nuevos casos sitúa la tasa balear en 7,87 casos por cada 100.000 habitantes, la incidencia más baja desde que comenzaron a registrarse estos datos en el año 2003. No obstante, la prevalencia en el archipiélago en el 2024 queda ligeramente por encima de la media nacional, situada en 6,95 casos por cada 100.000 habitantes.

Estos datos han sido facilitados por la Dirección general de Salud Pública con motivo del Día Mundial contra el Sida, que se celebrará el 1 de diciembre, bajo el lema 'Cero muertes por Sida en 2030'.

Por islas, 69 de los casos se dieron en Mallorca, 23 en Ibiza y Formentera y cinco en Menorca. Por sexos, 75 se produjeron entre hombres y los 22 restantes en mujeres. Se ha constatado un aumento de casos entre las mujeres, que han pasado de 12 contagios registrados en 2023 a 22 de este 2024. Por el contrario, bajan entre los hombres de las 89 infecciones diagnosticadas en 2023 a las 75 del año pasado.

Por categoría de transmisión, 50 de los 97 nuevos casos de 2024 se dieron entre hombres que tienen sexo con hombres, 42 en relaciones heterosexuales, dos entre usuarios de drogas por vía venosa y uno por contagio de madre a hijo, mientras que en los dos restantes no se supo determinar el origen de la infección. La edad media más habitual del contagio es entre los 30 y los 49 años, franja etaria en la que se produjeron 57 (59%) de los 97 contagios del año pasado.

También se dio en 2024 un ligero aumento del porcentaje de nuevos diagnósticos en personas nacidas fuera de España, que ha pasado del 53% en 2023 al 56% del ejercicio pasado.

En el periodo 2003-2024 hay 3.325 casos acumulados, 2.719 entre hombres (81,8%) y 606 entre mujeres (18,2%). El perfil más habitual es el de hombres que tienen sexo con hombres --1.540, el 46,3% del total--, seguido de los producidos tras relaciones heterosexuales --1.330 casos, 40%-- y los contagios entre usuarios de drogas por vía parenteral --314 contagios 9,4%--. También hay registrados 131 casos de origen desconocido (3,9%) y ocho casos de trasmisión de madre a hijo (0,2%).

La lectura de estos datos permite concluir que se está consolidando una tendencia descendente de la incidencia global del VIH en las islas. La tasa anual máxima se dio en 2008, cuando se diagnosticaron 209 contagios y se situó en los 19 casos por 100.000 habitantes. A partir de ese ejercicio, y con ligeras oscilaciones puntuales, la tendencia es claramente de descenso de nuevos diagnósticos.