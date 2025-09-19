Baleares tratará de frenar la llegada de los dos primeros menores procedentes de Canarias, ordenada esta semana

Archivo - Mmenores inmigrantes no acompañados
Archivo - Mmenores inmigrantes no acompañados
Europa Press Islas Baleares
viernes, 19 septiembre 2025

   PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno central ha comunicado esta semana la propuesta de traslado de los dos primeros menores migrantes procedentes de Canarias al amparo del decreto 2/2025 y de los decretos sucesivos, aunque el Govern balear ya anunciado su intención de frenar este traslado.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el vicepresidente primero del Govern y portavoz del Ejecutivo ha señalado que dentro de los diez días previstos alegará la propuesta y que, si no tiene éxito, se recurrirá a la vía judicial.

