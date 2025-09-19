Entidades reclaman una rebaja en el enfrentamiento institucional y cooperación leal en la acogida a migrantes

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias entidades sociales que trabajan en la acogida a personas migrantes en Baleares han reclamado este viernes una rebaja de los enfrentamientos instituciones así como una cooperación leal en la manera de afrontar esta realidad en el archipiélago.

Representantes del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la UIB, del Colegio de Educadores Sociales, del Colegio Oficial de Trabajo Social, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, de EAPN-Red por la Inclusión Social, de la Coordinadora de ONGD de Baleares, de la Plataforma Balears Acollim y la Plataforma de Inmigrantes han leído este viernes en Palma una declación conjunta para manifestar su preocupación por la respuesta institucional que se está dando a la llegada de personas por vía marítima irregular, la redistribución de menores extranjeros no acompañados en España, así como las condiciones en que estas personas son recibidas.

En el texto, las entidades han expresado su "profunda inquietud" por la situación humanitaria que viven las personas que han llegado recientemente a las Islas en patera, huyendo de contextos de violencia, pobreza extrema y vulneración de derechos humanos, sin contar con vías legales y seguras para hacerlo sin poner en riesgo sus vidas.

Al mismo tiempo, han manifestado su dolor por la desaparición y la muerte de las que no han podido llegar.

Las entidades reconocen el esfuerzo realizado por todas las personas voluntarias y profesionales que han participado en el salvamento, la acogida y la asistencia realizada especialmente durante los últimos meses, así como el de aquellas que velan por las personas migrantes vulnerables, incluidos los menores sin referentes familiares acogidos en el archipiélago.

Los colectivos firmantes de la declaración han reclamado una respuesta "coordinada, humanitaria, eficaz y digna" tanto para las personas migrantes llegadas en patera como para los menores extranjeros no acompañados que se prevé derivar desde otras comunidades autónomas.

"Queremos que esta situación sea abordada desde el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la colaboración interinstitucional y no desde la confrontación y la descalificación de los representantes políticos que, desde su ámbito competencial, están afrontando esta realidad", han añadido.

En este punto, han urgido a que se rebaje la tensión entre instituciones y que se coopere con lealtad institucional, en cumplimiento de la legalidad y en interés de las personas migrantes, especialmente de las más vulnerables.

El texto pide también que se tenga en cuenta también a los profesionales, a los colegios profesionales y a las entidades sociales en el diseño y aplicación de las medidas necesarias para acoger con dignidad a las personas migrantes, y que se convoque el Consejo Asesor para la Integración de las Personas Inmigrantes de Baleares.

El grupo de entidades que ha suscrito la declaración ha instado igualmente a una ampliación urgente de recursos, espacios y personal destinados a la acogida, la atención integral, el acompañamiento y la integración de las personas migrantes que quieren quedarse en las Islas y se ponen a disposición de las autoridades locales, autonómicas y estatales para contribuir activamente en la búsqueda de soluciones que garanticen una acogida digna y un acompañamiento adecuado y solidario a las personas llegadas.

Los firmantes han reivindicado una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, que garantice una acogida digna, segura y respetuosa para todas las personas, independientemente de su forma de llegada o situación administrativa.