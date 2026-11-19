Archivo - Buque de Baleària. - BALEARIA - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleària ha cancelado este jueves y este viernes varios trayectos interislas y con la Península por el mal tiempo.

Según la información de la compañía consultada por Europa Press, para este jueves se ha cancelado la conexión Ciutadella-Alcúdia de las 19.00 horas a bordo del fast ferry 'Ramon Llull' y el Alcúdia-Ciutadella de las 20.00 horas del 'Margarita Salas'.

Igualmente, se ha cancelado la conexión Ciutadella-Alcúdia-Barcelona de este viernes a las 08.00 horas del fast ferry 'Margarita Salas'.