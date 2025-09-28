La banda U.R. Bad gana el certamen Pop Rock Palma 2025

La banda U.R Bad, ganadores del certamen Pop Rock Palma 2025 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda U.R. Bad se ha alzado este sábado con la victoria del certamen Pop Rock Palma 2025.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, los ganadores de esta última edición del Pop Rock ha sido la banda U.R. Bad. En segundo lugar ha quedado Tebals y el tercer puesto ha sido para Mon Joan Tiquat.

Ses Voltes ha acogido este sábado, desde las 19.00 horas, la final del certamen Pop Rock, con las actuaciones de los finalistas. La entrega de premios ha tenido lugar hacia las 23.30 horas.

U.R. Bad ha recibido el primer premio de manos del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura de Cort, Javier Bonet.