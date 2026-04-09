Bauzá condena la agresión a un menor en un partido de fútbol en Lloseta

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha condenado la supuesta agresión de un padre a un menor de 12 años durante un partido de fútbol en Lloseta.

"Estos hechos no tienen cabida ni dentro de nuestras instalaciones deportivas ni en nuestra sociedad", ha dicho el conseller en declaraciones a los medios este jueves en el I Congreso Violencia en el Deporte.

Igualmente, Bauzá ha remarcado que los hechos ocurrieron fuera del ámbito federado pero dentro de una instalación deportiva y que el Govern estudiará "si puede hacer algo" ante hechos violentos tanto en el deporte federado como en el que no lo es.