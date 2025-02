Bauzá cree que las discriminaciones lingüísticas hacia los catalanoparlantes son fruto de la "mala educación"

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha considerado que las discriminaciones lingüísticas sufridas por personas catalanoparlantes son fruto de la "mala educación".

Lo ha dicho en la sesión plenaria del Parlament de este martes después de que la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon le preguntara si coincidía con las declaraciones realizadas la semana pasada acerca de este asunto por la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien se expresó en términos similares.

"Comparto las palabras de la presidenta. No nos encontraran en la confrontación lingüística, no creemos en las fobias, estas discriminaciones son fruto de la mala educación. Y maleducados hay por todos lados, no son patrimonio de nadie", ha insistido Bauzá.

El conseller ha subrayado la necesidad de defender el catalán como "uno de los pilares" de la identidad de Baleares y de "hacer esfuerzos para proteger" la lengua propia, pero ha considerado que algunas políticas lingüísticas "se han percibido como una imposición más que un puente para unir".

"Tiene que ser un tesoro compartido, no una carga. No podemos permitir que se pierda, pero no podemos imponerla ni confundir la mala educación con determinadas fobias interesadas", ha zanjado.