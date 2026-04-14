Bauzá defiende el cicloturismo como una "oportunidad" y MÉS crítica que es "perfecto para colapsar" Mallorca

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha defendido que el cicloturismo es "una oportunidad" para alargar la temporada y trasladar beneficios a pueblos de interior, ante las críticas de MÉS per Mallorca de que este turismo "colapsa toda la isla".

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, Bauzá ha subrayado que el cicloturismo "no es un problema", sino una "oportunidad", y ha acusado a los ecosoberanistas de "tener un problema con los turistas y no con los 'ciclo'".

De su lado, la diputada de MÉS Marta Carrió ha reprochado al conseller que este tipo de turismo "colapse durante todo el año todos los rincones de la isla", cuyos residentes "mal viven" a causa de la saturación, entre otras cuestiones.