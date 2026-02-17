Bauzà defiende haber pasado de "miles de anuncios irregulares" de viviendas turísticas a anuncios legales

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España) - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

IBIZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha asegurado que en Ibiza se ha pasado en las plataformas de "miles de anuncios irregulares" de viviendas turísticas a anuncios que cumplen la normativa.

Así lo ha indicado en el pleno del Parlament después de que el diputado socialista Álex Pitaluga le haya preguntado si considera que en Ibiza se ha fulminado la oferta turística ilegal. Pitaluga ha afirmado que el Govern "quiere hacer ver" que esta oferta ha desaparecido en Ibiza.

Además, el socialista ha asegurado que este mismo lunes encontró en plataformas anuncios ilegales de apartamentos o tiendas de campaña en la Isla.

"No sé si se ha fulminado, pero un poco más de trabajo de cuando ustedes perseguían las toallas en los balcones", ha espetado el conseller.

Así, Bauzà ha repasado los detalles del plan de choque contra el intrusismo en Ibiza y ha señalado que "una cosa es gestión, y la otra gesticulación que hacían ustedes".

Pitaluga, en su réplica, ha preguntado por los 3.000 expedientes retirados, según las instituciones. "Igual que la energía, el alquiler de las viviendas ilegales en Ibiza no desaparece, se transforma", ha dicho antes de concluir que "los datos objetivos no son opiniones, son hechos concretos y constatables".