Bauzà defiende sus medidas contra la masificación y asegura que seguirá combatiendo la oferta ilegal

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha defendido las medidas puestas en marcha contra la masificación turística y ha asegurado que seguirá combatiendo la oferta ilegal, "que es lo que verdaderamente satura".

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament después de que la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon le preguntara cómo piensa encarar la temporada turística "sin ninguna medida efectiva para afrontar la masificación y el colapso".

"Me hace la misma pregunta que hace 15 días y le responderé lo mismo. Definición de colapso: 115.00 plazas nuevas en ocho años, oferta ilegal desbocada y nula inversión en infraestructuras. No es fácil solventarlo en dos años, pero no nos pararemos", ha dicho el conseller.

Bauzà se ha comprometido a "seguir haciendo lo posible para combatir la oferta ilegal, que es lo que verdaderamente satura" y ha puesto en valor los efectos que tendrán medidas como el nuevo decreto turístico para "garantizar la seguridad y mejorar la calidad en determinadas zonas turísticas".

También ha aseverado que esta temporada se mejorará la seguridad en el mar y se buscará evitar la "saturación" del litoral y se monitorizará la afluencia turística en las zonas naturales "para definir su capacidad de carga".

Ramon, por su parte, ha recriminado al Govern que, a mes de mayo, la situación turística es "peor que la del año pasado y se prevé un récord de turistas" y sin embargo "se han hecho efectivas un total de cero plazas" para evitarlo. "Ya se está haciendo largo el verano y aún no lo hemos empezado", ha subrayado.

La diputada ecosoberanista ha lamentado que los mallorquines, en este contexto, ya no puedan practicar algunas de sus "manías" como ir a la playa, de excursión, a cenar con amigos o ver una puesta de sol.

"Los turistas se están quedando con nuestra casa, disfrutan de nuestras playas, pueblos y espacios naturales. Y en vez de poner medidas efectivas para paliar esta situación, el Govern no hace nada. Sí, vota en contra de la limitación de la entrada de coches, del impuesto a los 'rent a car' y a subir el impuesto de turismo sostenible (ITS)", ha apuntado.