Bauzà dice que la dimisión de Aloy fue "totalmente acordada" y le agradece su trabajo al frente de Turismo

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, junto al director general de Turismo, Josep Aloy, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha subrayado que la dimisión del director general de Turismo, Josep Aloy, estaba "totalmente pactada y acordada con él" y le ha agradecido su trabajo realizado.

"Lo que me toca hacer y de verdad que lo siento con el corazón es agradecerle el trabajo que ha hecho en pro de la actividad turística de estas islas", ha señalado el conseller en declaraciones a los medios este viernes.

Entre otras medidas impulsadas con Aloy al frente de Turismo, ha destacado la modificación del decreto de turismo responsable, el decreto de contención turística, la movilización de fondos europeos y mejoras en la gestión del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).