Bauzà insiste en situar a Baleares como un "destino seguro" ante la preocupación del turismo alemán por Oriente Medio

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en la ITB de Berlín. - CAIB

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha insistido en situar a Baleares como un "destino seguro" ante la preocupación del sector turístico alemán por la situación en Oriente Medio.

Así lo ha ido trasladando en la ronda de reuniones que este miércoles ha mantenido con varios turoperadores en el marco de la feria turística ITB de Berlín, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El conseller ha constatado la preocupación del sector por la situación que se vive en Oriente Medio y ha asegurado que está siguiendo "con prudencia" la evolución del conflicto.

En esa línea, ha reafirmado que Baleares es un "destino seguro" y ha enviado un mensaje de solidaridad y apoyo a los ciudadanos del archipiélago que se encuentran en diversos puntos de Asia y Oriente Medio y están encontrando dificultades para regresar a las Islas.

Bauzà ha reconocido la labor incansable de las agencias de viajes de Baleares, que están trabajando "al límite de sus recursos" para ofrecer alternativas y soluciones de repatriación a los afectados.

"Somos plenamente conscientes de la angustia de las familias y del esfuerzo ingente que el sector está realizando, actuando una vez más como un pilar de seguridad y profesionalidad para nuestros residentes en el exterior", ha afirmado el conseller.

HACIA LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD

Otra de las cuestiones que Bauzà ha abordado en las reuniones, que han servido para analizar la pasada temporada turística y poner en común las previsiones para la de este año, ha sido los retos a los que se enfrenta Baleares para transitar hacia un modelo enfocado en la calidad y la sostenibilidad.

En los encuentros, mantenidos con TUI, DER Touristik, Schaunisland, Alltours y AIDA Cruises, el tono general ha sido positivo y los agentes turísticos han trasladado optimismo respecto a la situación que vive el mercado alemán en el archipiélago, según la Conselleria.

Baleares ha registrado la mejor temporada baja de su historia en el mercado alemán, con 677.622 visitantes entre noviembre y marzo. Esto supone un crecimiento del 13,3% respecto al año anterior y un 33,5% respecto a hace dos.

"Este cambio de comportamiento del turista germano supone una desestacionalización real, apoyada en una rentabilidad que sigue creciendo a pesar de la contención en el volumen", ha asegurado Bauzà.