Bauzà, sobre el rechazo de los hoteleros a la subida del ITS: "Gobernamos para toda la ciudadanía"

El conseller señala que la temporada turística será similar a la de 2024 PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha dicho que es consciente del rechazo de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) a la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) pero ha recordado que el Govern gobierna "para todo el conjunto de la ciudadanía".

Así se ha expresado el conseller este miércoles en declaraciones a los medios después de reunirse con varios turoperadores en el marco de la feria turística ITB Berlín.

Según el conseller, los encuentros con los turoperadores han ido muy bien y las previsiones para esta temporada son buenas. Además, ha asegurado que a estos "les gusta mucho" el proceso iniciado con el Pacto por la Sostenibilidad. En este sentido, ha señalado que esta temporada turística será similar a la del año anterior.

En cuanto a la anunciada modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que el Govern concretará próximamente y a la que la FEHM se opone, Bauzà ha remarcado que el Ejecutivo gobierna "para todo el conjunto de la ciudadanía".

Igualmente, ha destacado que habrá otras propuestas "muy interesantes" más allá del aumento del ITS, por ejemplo para facilitar la reconversión de planta hotelera en viviendas. "Tenemos que tener una visión un poco más amplia y no solo del ITS", ha considerado.

Además, ha subrayado que las propuestas salen de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad con el objetivo de adaptar el diagnóstico a la legislación.

Por otro lado, ha expuesto que en los últimos cinco o seis años se han incrementado los precios en un 35 por ciento en Baleares pero que "no es preocupante" en cuanto a la llegada de turistas. "No sufriremos, seguirán confiando en nosotros los turistas alemanes como destino", ha asegurado.