Bauzá responde a Puente por los recortes aeroportuarios: "Puede decir misa, las plazas turísticas están limitadas"

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha indicado este lunes que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "puede decir misa" porque las plazas turísticas en Baleares "están limitadas", después de que éste haya reprochado al Govern su "hipocresía" por pedir recortes aeroportuarios mientras se conceden licencias turísticas.

Bauzá ha reclamado al ministro en declaraciones a los medios que "lo que debe hacer" es dar "voz y voto" en Aena al Ejecutivo balear para dar su opinión acerca de la gestión de los aeropuertos de las Islas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este lunes que la regulación de los flujos turísticos en España no debe recaer en la limitación de la capacidad aeroportuaria, sino en el control de la oferta alojativa en los destinos finalistas.

Durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Puente ha calificado de "hipocresía insoportable" la actitud de administraciones como el Govern, a las que acusa de no frenar las licencias de viviendas de uso turístico mientras exigen "estrangular" los aeropuertos.

"Aena no establece quién va a sus aeropuertos, pero sí puede dimensionarlos con arreglo a los viajeros que previsiblemente van a recibir", ha aseverado el titular de Transportes.