Bauzà ve "menos" presión sobre territorio y saturación esta temporada y dice que el PSIB está "alejado de la realidad"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha señalado que esta temporada ha habido "menos presión sobre el territorio y menos sensación de saturación en determinados lugares y circunstancias" y ha considerado que el PSIB está "alejado de la realidad".

Lo ha dicho así este martes en la sesión de control al Govern del pleno del Parlament, tras ser preguntado por el diputado socialista Llorenç Pou en materia turística.

"Crecemos más en valor que en cantidad", ha defendido Bauzà, quien ha argumentado que se está impulsando "más desestacionalización que nunca", así como "más ocupación, mejores condiciones laborales en la hostelería, recursos contra la oferta ilegal y colaboración con los consells y plataformas".

En este sentido, ha calificado de "incoherente" el discurso de los socialistas, que reclaman medidas contra la saturación. "Con esta pregunta parece que son ustedes los que han estado de vacaciones", ha dicho al PSIB.