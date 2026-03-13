BBVA eleva la nueva financiación a empresas baleares y roza los 1.000 millones de euros en 2025, un 11,3% más

Archivo - Innovación - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha concedido 915 millones de euros en nueva financiación a empresas de Baleares durante 2025, lo que supone un incremento del 11,3% respecto al año anterior.

La entidad consolida así su crecimiento en este segmento no solo por el incremento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes, según ha informado en un comunicado.

En el caso de las pymes, una de cada cuatro en España decide trabajar con BBVA, lo que sitúa al banco como líder de captación, por tercer año consecutivo.

Esta evolución refleja el impulso del banco al tejido empresarial de las Islas a través de una propuesta que combina financiación, innovación tecnológica, acompañamiento especializado en todas las etapas de crecimiento de las empresas y una amplia oferta de soluciones, que van desde servicios de cobros y pagos para comercios, hasta herramientas que facilitan la labor de las grandes empresas, las pymes y los autónomos en el día a día.

Entre estas soluciones, la entidad bancaria ha destacado la actualización de BBVA Cobros, la aplicación que permite convertir el teléfono móvil en un terminal punto de venta para aceptar pagos con tarjeta o dispositivos móviles, facilitando a pymes y autónomos cobrar desde el propio teléfono móvil.

Entre las principales novedades destaca la mayor visibilidad de Bizum en la pantalla principal del TPV Android para cobrar de forma rápida y directa.

Además, la aplicación permite ahora visualizar en un solo vistazo el total de cobros realizados con tarjeta y Bizum, con la posibilidad de filtrarlos de manera independiente, lo que facilita el control diario de la actividad del negocio.

APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Además de con el crédito y las nuevas herramientas, BBVA continúa reforzando su propuesta de acompañamiento a las empresas. La entidad fue pionera en lanzar un servicio integral para la constitución de empresas en España en colaboración con Ayuda T Pymes. Este modelo permite constituir una sociedad sin tener que preocuparse por los trámites administrativos.

El servicio permite gestionar todo el proceso desde un único punto y firmar la escritura notarial de forma digital. Desde su lanzamiento, más de 1.000 empresas se han constituido con el acompañamiento de BBVA, lo que refleja la buena acogida de este modelo entre los emprendedores.

Este acompañamiento se complementa con productos diseñados para facilitar el arranque de los negocios, como la Cuenta Empresa Bienvenida sin comisiones, promociones para nuevos clientes o la posibilidad de contratar TPV sin coste durante el primer año.

BBVA, además, apuesta por apoyar la actividad empresarial en las zonas rurales con el objetivo de asegurar que la ubicación geográfica no sea una barrera para el crecimiento empresarial y dar apoyo a los jóvenes agricultores, en una clara apuesta por el relevo generacional del sector agro en España.

BBVA IMPULSA LA IA EN LAS PYMES

Como parte de su apuesta por la innovación, BBVA ha sido la primera entidad en España que ha puesto a disposición de las pymes dos licencias de ChatGPT Business gratuitas durante un año a clientes y nuevos clientes, con el fin de impulsar la adopción de la IA entre el tejido empresarial. Además, contenidos formativos para aprender a aplicar esta tecnología de forma práctica en sus negocios.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la alianza estratégica entre BBVA y OpenAI y busca facilitar que las pymes puedan experimentar con esta tecnología e integrarla en su trabajo diario para automatizar tareas, mejorar su eficiencia y dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido.