Ben Amics cancela el Día del Orgullo en Palma y responsabiliza a Cort por "ceder ante la extrema derecha"

Archivo - Varias personas sujetan una pancarta durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+, a 28 de junio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ben Amics ha decido cancelar la celebración de la verbena del Día del Orgullo LGTBI+ en Palma dada la falta de planificación llevada a cabo por el Ayuntamiento, al que han acusado de "ceder ante la extrema derecha".

La entidad, en un comunicado, ha lamentado tener que tomar esta decisión, que supondrá "un claro retroceso" para el colectivo LGTBI+ de Mallorca y evidencia "una falta de prioridad en las políticas públicas dirigidas a garantizar derechos".

Se trata, ha añadido, de la "última estocada" a las políticas municipales en materia de igualdad y diversidad, dado que ya se han suprimido los talleres de diversidad sexual y de género que organizaba PalmaEduca.

Según la entidad, la problemática se remonta al pasado 22 de abril, 85 días después de que hicieran un primer intento de coordinar la organización del Día del Orgullo con el Ayuntamiento.

Ese día ambas partes mantuvieron una reunión, a la que no asistió la regidora responsable y en la que la administración no puso sobre la mesa "una planificación concreta ni directrices definidas".

Durante el encuentro, siempre de acuerdo con la versión de Ben Amics, los responsables municipales confirmaron que el contrato necesario para la organización del evento seguía en fase de formulación y que no había una previsión clara de resolución.

Asimismo, se informó de que todavía no estaba asignada el área responsable del expediente, por lo que a dos meses de la organización verbena el personal municipal "todavía no tiene conocimiento del encargo ni de su tramitación", lo que evidenciaría "una preocupante falta de coordinación interna".

Tras "múltiples intentos" de coordinación por parte de Ben Amics para evitar repetir la situación del año anterior, cuando hubo problemas en la planificación debido a las "barreras institucionales", este año la organización "ha resultado ser incluso más deficiente".

Un evento de la magnitud del Orgullo, ha defendido la entidad, requiere de unas condiciones mínimas de organización que, a menos de dos meses de su celebración, resultan "inviables".

Ben Amics ha considerado que el "silencio institucional" de Cort que ha supuesto que se "agoten los plazos" supone una "cesión ante la extrema derecha" al suprimir la única acción LGTBI+ que se realiza en todo el año.

La entidad ha confiado en que las actividades de sensibilización previstas para junio puedan llevarse a cabo y ha hecho un llamamiento a otros ayuntamientos de la isla a colaborar con la entidad para promover espacios de visibilidad durante el Orgullo.