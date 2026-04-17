Ben Amics estudia cancelar sus actos del Día del Orgullo 2026 por la "falta de respuesta" de Cort a sus solicitudes

Archivo - Varias personas sujetan una pancarta durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La entidad Ben Amics ha alertado que la "falta de respuesta" del Ayuntamiento de Palma a sus instancias para las celebraciones del Día del Orgullo LGBTI+ 2026, hace que se vea "obligada" a valorar su cancelación.

El colectivo ha lanzado esta advertencia a raíz de los diversos intentos para obtener respuesta de la corporación local, a los documentos presentados para organizar los actos conmemorativos de esta jornada reivindicativa.

En un comunicado, Ben Amics ha explicado que el pasado 27 de enero registraron formalmente toda la documentación requerida para la organización de las actividades que conforman el Orgullo 2026.

"Esta petición se ha realizado adelantándose incluso respecto a años anteriores debido a que cada año son más las dificultades logísticas de coordinación con el Ayuntamiento, a pesar de la gran colaboración que existe con el departamento técnico de Igualdad", han subrayado.

Posteriormente, el 9 de marzo, reiteraron la solicitud "sin haber obtenido acuse de recibo, ni respuesta alguna". El 30 de marzo hicieron un tercer intento, sin que hasta la fecha "se haya producido ningún tipo de contestación" por parte las responsables políticas del área de Servicios Sociales, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma.

A día de hoy, a menos de 72 días de la celebración prevista del Orgullo, han apuntado que la organización "sigue sin información sobre el estado de las solicitudes", ni sobre la posibilidad de coordinar una reunión técnica "imprescindible" para garantizar el desarrollo del evento.

"No se entiende este silencio institucional ante una celebración que no solo tiene un carácter festivo, sino que representa un espacio fundamental de visibilidad, reivindicación y derechos para el colectivo LGTBI", han señalado.

En ese sentido, han recalcado que el Día del Orgullo no es únicamente una "celebración", sino un acto de "reconocimiento, memoria, visibilidad y defensa" de los derechos del colectivo LGTBI.

La asociación ha reprochado que esta "falta de respuesta institucional no es un hecho puntual", sino que responde a una "dinámica preocupante que se repite" en distintos ámbitos y que evidencia una "falta de prioridad" en las políticas públicas dirigidas al colectivo LGTBI+ en Mallorca.

Esta situación han argumentado que se reflejaría también en la "incertidumbre" en la licitación del Servicio de Atención Integral (SAI) LGTBI y en la "ausencia de contratos" vinculados a PalmaEduca.