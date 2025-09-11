Biel Payeras toma posesión como conseller de MÉS en el Consell de Mallorca en sustitución de Alzamora

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, estrecha la mano del nuevo conseller de MÉS per Mallorca, Biel Payeras, durante su toma de posesión del cargo. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El regidor del Ayuntamiento de Sa Pobla Biel Payeras ha tomado posesión como nuevo conseller de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca en sustitución del anterior portavoz de los ecosoberanistas, Jaume Alzamora.

Payeras ha asumido y prometido el cargo al inicio del pleno de la institución insular que se celebra la mañana de este jueves, el primero del nuevo curso político.

Según ha informado MÉS per Mallorca en un comunicado, Payeras ha remarcado su lealtad al pueblo de Mallorca y ha destacado su compromiso con los "valores republicanos" sin que ello suponga "renunciar a los principios de justicia social y de libertad de los pueblos y naciones del mundo".

Al acto de toma de posesión han asistido diversos cargos del partido ecosoberanista que han querido acompañar al conseller insular en el inicio de su nueva etapa.

Payeras, natural de Sa Pobla, es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Pompeu Fabra y tiene un máster en Análisis Político y Electoral por el Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales.

A lo largo de su trayectoria ha combinado experiencia institucional y profesional en diferentes ámbitos vinculados a la política, la gestión pública y el tejido social.

En la actualidad es regidor de Fiestas, Movilidad y Protocolo del Ayuntamiento de Sa Pobla, cargo que ejerce desde mayo de 2023, después de haber sido regidor de Participación Ciudadana, Innovación y Patrimonio del mismo municipio entre 2019 y 2023.

También ha trabajado como técnico en la Fundació Ateneu Pere Mascaró, como coordinador del Servicio de Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Inca y como joven cualificado en el área de Innovación de la Fundación Bit del Govern.

Sus inicios profesionales se remontan al ámbito de la investigación social, con prácticas como técnico de análisis de encuestas en el Instituto Balear de Estudios Sociales y en Metroscopia.

Payeras ocupa el cargo que dejó el anterior portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, quien el pasado julio abandonó su puesto en la institución insular y en el partido.