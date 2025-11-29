Bomberos de Mallorca auxilia a un excursionista indispuesto en la zona de El Fumat

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. Recurso. Archivo. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo
PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
Bomberos de Mallorca ha auxiliado este sábado a un excursionista, de 65 años, que se encontraba indispuesto en la zona de El Fumat.
Según han informado desde Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido este mediodía, después de que se haya activado el helicóptero de rescate Milana.
El hombre ha sido rescatado por efectivos de los Bomberos de Mallorca y trasladado al Hospital Universitario Son Espases.