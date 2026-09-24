Bomberos de Mallorca confirma la plena operatividad y legalidad técnica de su helicóptero de rescate

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca ha confirmado la total validez técnica y legal de su helicóptero de rescate, 'sa Milana', para evacuar víctimas y aterrizar en los centros sanitarios de la isla con todas las garantías de seguridad.

La normativa aeronáutica para servicios de rescate y protección civil contempla exenciones específicas que permiten a sa Milana rescatar víctimas y tomar tierra en recintos hospitalarios o zonas restringidas cuando la urgencia del servicio así lo requiere, ha indicado este jueves la institución insular a raíz de una denuncia del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos ante la Agencia Europea de Seguridad Aérea, sobre la cual ha informado este jueves el diario 'Última Hora'.

Bomberos de Mallorca ha explicado que la aeronave no realiza traslados sanitarios ordinarios, sino que su función se centra en el rescate y la evacuación de personas en zonas de difícil acceso para los medios terrestres del 061.

En este sentido, se trabaja de forma conjunta y permanente con el servicio de emergencias sanitarias 061. Esta coordinación constante asegura una respuesta inmediata y efectiva en cualquier punto del territorio, han apuntado.

Bomberos de Mallorca ha reiterado su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la excelencia en el servicio, y ha asegurado que 'sa Milana' está plenamente autorizada para llegar a los lugares donde se requiera una evacuación rápida y especializada.