Bomberos de Mallorca evacúan en helicóptero en sendos rescates a dos personas en Alcúdia y Banyalbufar

Bomberos de Mallorca evacúan en helicóptero a dos personas en Alcúdia y Banyalbufar. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han evacuado este miércoles en helicóptero a un excursionista en el Puig de Sant Martí, en Alcúdia, y a un hombre de 85 años con una lesión en el tobillo en Banyalbufar.

Según la información facilitada por los bomberos, efectivos del parque de Alcúdia han socorrido a un excursionista que presentaba dificultades para continuar la ruta en el Puig de Sant Martí.

Ante la complejidad de evacuarlo con seguridad por tierra, se ha activado el helicóptero Sa Milana, que ha realizado el traslado.

Previamente, los Bomberos del Parque de Sóller habían intervenido en otro rescate en Banyalbufar, donde un hombre de unos 85 años había sufrido una lesión en el tobillo. El helicóptero Sa Milana, que se encontraba en la zona, se ha encargado también de su evacuación.