Los Bomberos de Mallorca incorporan dos mochilas satelitales para realizar rescates en zonas sin cobertura

Dos efectivos de los Bomberos de Mallorca, a bordo de un helicóptero. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han incorporado dos mochilas satelitales para realizar rescates en zonas sin cobertura, eliminado los "puntos negros" de comunicación que se encuentran en determinadas intervenciones de emergencia.

Estos equipos, suministrados por OmniAccess, fueron presentados esta semana en el ParcBit, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Los especialistas del Grupo de Rescate en Montaña y de la unidad aérea Sa Milana transportarán los dispositivos para garantizar la comunicación continua en áreas de difícil acceso debido a su orografía.

Esta tecnología utiliza satélites de órbita baja (LEO) que, al estar situados a menor altitud que los geoestacionarios, reducen significativamente la latencia de la señal y permiten una transmisión de datos mucho más rápida y estable que las redes satelitales tradicionales.