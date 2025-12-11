Un incendio quema un almacén subterráneo de un hotel de cala Sant Vicenç

Un bombero inspecciona el lugar del incendio. - BOMBEROS DE MALLORCA

Un incendio ha quemado un almacén ubicado en el garaje de un hotel de cala Sant Vicenç.

El fuego, han informado desde Bomberos de Mallorca, se ha producido sobre las 17.30 horas y poco menos de una hora después se ha dado por extinguido.

Efectivos de los parques de Inca y de Alcúdia, así como el sargento y el técnico de guardia, se han desplazado hasta el lugar para llevar a cabo las tareas de extinción.

Aunque en un primer momento el fuego parecía bastante desarrollado y de gran envergadura, finalmente solo ha afectado a un almacén en el que los trabajadores del hotel guardaban material de mantenimiento.

Ahora los bomberos del parque de Alcúdia --los de Inca se han retirado-- realizarán tareas de ventilación.