Bonet visita la nueva pista de parquet de Son Moix tras su remodelación junto a los equipos que comparten su uso

Con una inversión de más de 90.000 euros, esta actuación forma parte del plan de modernización del polideportivo

PALMA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, ha visitado la nueva pista de parquet de Son Moix tras su remodelación integral junto a los equipos que comparten su uso.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, ha visitado este sábado la recientemente remodelada pista de parquet del Palau Municipal d'Esports de Son Moix acompañado de los representantes de los diferentes clubes que comparten su uso.

El edil ha presentado a los cinco equipos las mejoras realizadas, que han consistido en una renovación completa de la superficie de juego para garantizar una pista segura, más eficiente y con mayor durabilidad.

El presupuesto destinado a esta actuación ha sido de 90.306 euros, y los trabajos han incluido la limpieza superficial, acuchillado, desmontaje y posterior barnizado con un producto específico para suelos deportivos, así como la reinstalación de las placas y señalización de las diferentes pistas de juego.

Tal y como ha explicado Bonet, esta intervención forma parte de un proyecto más amplio para modernizar integralmente los equipamientos del polideportivo municipal.

Así, en una próxima fase se llevará a cabo la mejora del sistema de sonido y de iluminación, con un presupuesto aproximado de más de un millón de euros. El proyecto contempla la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED y la sustitución del equipo de sonido actual por uno fijo, diseñado para optimizar la acústica del recinto.

En esta línea, el regidor ha destacado que el objetivo principal es "consolidar el Palau Municipal d'Esports de Son Moix como una instalación moderna y referencia a nivel nacional e internacional, adaptada a las necesidades actuales y preparada para el futuro".

Asimismo, ha resaltado el compromiso municipal con el deporte como eje transformador de la ciudad, y ha recordado el objetivo del Ayuntamiento de llevar a cabo una gran ciudad deportiva, dotando a cada barrio de los equipamientos necesarios.

Entre los principales proyectos, Bonet ha recordado la construcción de una nueva pista de atletismo en Son Moix, que situará a Palma entre las ciudades con las instalaciones más modernas del país, o la creación de un nuevo pabellón municipal en el espacio que ocupa el antiguo Lluís Sitjar, que reforzará la oferta de instalaciones deportivas de la ciudad.

Finalmente, ha reafirmado su compromiso con el tejido deportivo de la ciudad y ha trasladado su apoyo a los clubes, "cuyo trabajo contribuye a fomentar el deporte entre todas las generaciones".

Cabe recordar que desde el inicio de la legislatura, el Institut Municipal de l'Esport (IME) ha realizado numerosas mejoras en el pabellón municipal, como la renovación de la piscina olímpica y sus vestuarios, la instalación de dos pistas de básquet 3x3 y una pista de vóley, así como la ampliación y modernización de los equipamientos del gimnasio.

Durante la visita, el regidor ha estado acompañado del director general del área, David Salom, y representantes de los clubes Palma Futsal, Azul Marino, Palmer Basket, Fibwi y Voley Palma.