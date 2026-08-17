Los bonos de producto local generan casi 1,8 millones de euros en ventas para el sector primario de Baleares

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet (centro) en la presentación del balance de la campaña. - CAIB

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la campaña bonos de producto local ha generado 1,78 millones de euros en ventas para los agricultores, ganaderos, pescadores y elaboradores de Baleares.

Los consumidores han canjeado 83.419 bonos, el 91,74% de todos los disponibles, que han generado más de 21.000 operaciones de compra, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

Esta segunda edición de la campaña, en la que colabora la Cámara de Comercio de Mallorca, ha contado con un presupuesto global de un millón de euros. Esta cifra supone un incremento respecto al año anterior debido a las medidas puestas en marcha por el Govern para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

De este millón de euros, 909.250 se han destinado a los casi 91.000 bonos de diez euros puestos a disposición de los consumidores. El resto corresponde a los costes de gestión de la campaña.

Esta segunda convocatoria ha ampliado de 60 a 100 euros el importe máximo en bonos disponible por consumidor. Cada bono permitía obtener un descuento de diez euros por cada 20 euros de compra de producto local.

"Ante una situación requería reforzar el apoyo al sector primario. La respuesta demuestra que la medida ha funcionado. Se han utilizado más del 91 % de los bonos y se han generado cerca de 1,8 millones de euros en ventas de producto local", ha destacado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natura, Joan Simonet, quien este lunes ha presentado el balance de la campaña en Son Catiu.

En total, 13.656 personas han canjeado bonos. El importe medio de las 21.049 ventas efectuadas ha sido de 84,75 euros, y en cada operación se han utilizado una media de cuatro bonos.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha considerado que "los resultados demuestran que los bonos son una herramienta efectiva para dirigir el consumo hacia el producto local".

Por su parte, el responsable de proyectos de la Cámara de Comercio de Mallorca, Carlos Bibiloni, ha sostenido que "comprar y consumir producto local es apostar por empresas, productores y comercios" de las Islas y contribuye a mantener la actividad económica.

MALLORCA ACUMULA NUEVE DE CADA DIEZ BONOS

La campaña ha registrado un grado de ejecución muy elevado en todo el archipiélago. En Mallorca se han canjeado 71.808 bonos (86,08%); en Eivissa, 6.339 (7,6%); en Menorca, 4.938 (5,92%), y en Formentera, 334 (0,4%).

La redistribución de los bonos disponibles entre las islas durante la campaña ha permitido adaptar la oferta a la demanda, ha destacado la Conselleria.

Sobre la asignación definitiva, se llegó a canjear el 91,11% de los bonos en Mallorca, el 94,51% en Menorca, el 96,76% en Eivissa y el 100% en Formentera.

VINO, FRUTA Y VERDURA, A LA CABEZA

Los establecimientos dedicados principalmente al vino han concentrado 27.265 bonos (32,68%), mientras que los de fruta y verdura han registrado 27.212 (32,62%).

Entre las dos categorías suman más del 65 por ciento de los bonos canjeados. Les siguen la carne y los embutidos, con 13.360 bonos (16,02%).

Por tipo de establecimiento, las explotaciones agrarias encabezan los canjes (18.852 bonos) seguidas de las cooperativas agrarias y agroalimentarias (15.911) y de los puntos integrados en la red de Venta Directa de las Islas (14.650).

Simonet ha asegurado que la intención es "que la campaña tenga continuidad en los hábitos de consumo" y ha confiado en que "las personas que estos meses han entrado en una explotación, una cooperativa o un punto de venta directa vuelvan y continúen eligiendo producto local".