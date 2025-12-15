Borrasca Emilia en Baleares: cielo nuboso y lluvias acompañadas de tormenta

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Emilia provocará cielo nuboso y algunas lluvias, que pueden ir acompañadas de tormenta y barro, durante el principio de esta semana en Baleares.

Así lo ha explicado a Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Gili, quien ha apuntado que las temperaturas registrarán un ligero descenso el martes y que las lluvias se prevén principalmente en las Pitiusas y en sur de Mallorca.

La semana arranca con cielo nuboso y alguna precipitación débil acompañada de barro y, según Gili, tampoco se descarta lluvia con intensidad. El viento será entre flojo y moderado del sureste y las temperaturas se mantendrán igual que el domingo, con máximas de entre 17 y 20 grados.

Asimismo, el martes el cielo estará más tapado y con probabilidad de lluvias y chubascos que ocasionalmente podrán ser fuertes e ir acompañados de tormenta y barro. Igualmente, de momento la Aemet no ha activado ningún aviso por meteorología adversa.

Este día, las temperaturas registrarán una bajada entre ligera y moderada, en concreto, las nocturnas se situarán entre los 10 y 15 grados y, las máximas entre 16 y 18 grados. El viento será flojo tendiendo a moderado del suroeste girando a sureste al mediodía.

El portavoz ha explicado que el miércoles continuará la presencia de nubes, así como algunas lluvias con barro que podrán tener puntualmente una intensidad fuerte o ir acompañadas de tormenta. A partir de la tarde, el cielo se irá despejando.

Las temperaturas registrarán pocos cambios --con mínimas de entre 9 y 14 grados y máximas de entre 16 y 18 grados-- y el viento soplará entre flojo y moderado del nordeste.

La previsión de la Aemet apunta a un ligero ascenso de las temperaturas a partir del jueves, hasta los 18 y 20 grados de máxima, aunque el cielo seguirá con intervalos nubosos y alguna precipitación débil. El viento continúa también entre flojo y moderado del este y nordeste.

Otro frente provocará a partir del viernes que el cielo vuelva a estar cubierto con algunas lluvias. Las temperaturas no registrarán cambios y el viento será moderado en todas las Islas.