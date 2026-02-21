Brecha salarial en Baleares: las mujeres cobran 2.500 euros menos al año que los hombres

Archivo - Una camarera levanta el toldo de un bar - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La brecha salarial de Baleares subió en 2023 por primera vez desde la pandemia, alcanzando el 8,7%, puesto que las mujeres ganan de media 26.260 euros brutos anuales, 2.493 euros menos que los hombres.

Así se desprende del informe que elabora UGT con motivo de la conmemoración este domingo del Día de la Igualdad Salaria y con datos de la última Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida de la brecha salarial en Baleares en 2023 rompe la tendencia de descensos registrada desde 2016, cuando este indicador se situó en un 15,3%, con la excepción del año 2020 a causa de la pandemia, que supuso un aumento del 1,2% respecto al año anterior, dejando en un 14,4% la diferencia entre los salarios de los hombres y las mujeres.

El sindicato ha atribuido el aumento de la desigualdad salarial en 2023 a las causas habituales de este tipo de discriminación. En concreto, ha señalado, las mujeres en Baleares ese año cobraron menos complementos, realizaron menos horas extra, ocuparon menos cargos directivos y tuvieron más reducciones de jornada que los hombres.

Así, una comparación de las Encuestas de Estructura Salarial del INE muestra que el salario medio de los hombres aumentó más del doble que el de las mujeres respecto a 2022.

El incremento medio del sueldo de los hombres fue de 598 euros, lo que elevó su salario anual hasta 28.754 euros, frente al de las mujeres, que fue de 206 euros, y dejó su salario en 27.537 euros en 2023.

Desde UGT han subrayado que aunque la subida de la brecha salarial en 2023 implica un retroceso, en 2022 la diferencia entre el sueldo de las mujeres y los hombres cayó a la mitad, del 13,7% en 2021 al 7,4% al año siguiente.

Según UGT, fue resultado del gran impacto que tuvo la reforma Laboral, que benefició sobre todo a las mujeres por partir de una situación peor, con mayor contratación temporal y parcial.

"Este retroceso no invalida el hecho de que las brechas se están reduciendo por las sucesivas subidas del salario mínimo desde 2019 y la aplicación de los avances en la normativa a favor de la igualdad", ha señalado desde UGT Baleares.

Por comunidades, la brecha salarial de las Ilas es la segunda más baja del Estado, cuya media se sitúa en un 15,7%, siete puntos más alta que la del archipiélago, y solo por detrás de la de Canarias, que es de un 4,7%.

El sindicato ha remarcado que los bajos salarios del sector servicios de los archipiélagos son la causa de que tengan brechas salariales más bajas que las comunidades con industria, un sector masculinizado que se caracteriza por tener salarios elevados.

Por otro lado, la brecha salarial en Baleares por la realización de horas extras se elevó hasta el 33,2% y la de los complementos hasta el 11,4%, mientras que la del salario base se situó en el 5%.

Según el sindicato, estas discriminaciones por los complementos y las horas extras tienen su origen en los cuidados familiares, son las mujeres las que por cuidar a su familia renuncian a dedicar más tiempo al trabajo o escalar en su profesión.

Entre las medidas para combatir la brecha salarial, UGT ha reclamado acabar con la infravaloración del trabajo femenino, seguir aumentando el salario mínimo y regular mejor los contratos a tiempo parcial en España porque penalizan a las mujeres.