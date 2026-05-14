Buscan a un hombre de 51 años desaparecido en Son Ferrer desde hace cinco días

Cartel del desaparecido. - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un hombre de 51 años que fue visto por última vez el pasado domingo en Son Ferrer (Calvià).

El hombre, según la información facilitada por la asociación, responde al nombre de Gustavo Fernando M.M.

Mide 1,70 metros de estatura, lleva gafas graduadas y en el momento de su desaparición llevaba un pantalón, una chaqueta, una gorra y una bandolera, todas ellas de color negro.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser reportada a los servicios de emergencias (112), a la Guardia Civil (062), a la Policía Nacional (091) o al teléfono 868286726.