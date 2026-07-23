Buscan a un hombre de 58 años desaparecido desde hace dos semanas en Llucmajor

Cartel del desaparecido. - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos han alertado de la desaparición de un hombre de 58 años a quien se le perdió la pista en Llucmajor hace aproximadamente dos semanas.

El desaparecido, según la información facilitada por la organización, responde al nombre de Carlos E.G. y fue visto por última vez el pasado viernes 10 de julio.

Tiene 58 años, mide 1,75 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene calvicie parcial, el pelo negro, los ojos azules y lleva gafas graduadas.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencia (112), de la Policía Nacional (091), de la Guardia Civil (061) o del teléfono habilitado por SOS Desaparecidos (868286726).