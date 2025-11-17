Buscan a un hombre de 67 años desaparecido en Palma desde el pasado jueves

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha alertado de la desaparición de un hombre de 67 años en Palma que fue visto por última vez el pasado jueves.

El hombre responde al nombre de Juan Carlos P.H., mide 1,70 metros de altura, tiene los ojos marrones y el pelo canoso, según la información facilitada por el organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Cualquier información acerca de su paradero se debe poner en conocimiento de la Policía Nacional en el teléfono 091.