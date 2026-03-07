Buscan a un joven de 19 años desparecido desde el viernes en Palma - CNDES

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha alertado de la desaparición de un joven de 19 años en Palma.

El joven, que fue visto por última vez el pasado viernes 6 de marzo, responde al nombre de Jan V.S.C.

Según la información difundida por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, mide 1,80 metros de altura, tiene los ojos marrones y el pelo castaño.

Cualquier información acerca de su paradero se puede comunicar a la Policía Nacional (091) o a los servicios de emergencias (112).