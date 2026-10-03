Buscan a un joven de 23 años desaparecido desde hace una semana en Palma - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un joven de 23 años en paradero desconocido desde el pasado 25 de septiembre en Palma.

El joven, de acuerdo con la información facilitada por la entidad, responde al nombre de Richard Chibueze O.M. Mide 1,90 metros de altura y tiene el pelo y los ojos negros.

Cualquier información acerca de su paradero puede ser puesta en conocimiento de los servicios de emergencias (112), la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062) o el teléfono habilitado por SOS Desaparecidos (868286726).