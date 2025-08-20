Buscan a una menor vulnerable desaparecida desde el martes en Palma

Cartel con datos de la desaparecida. - SOS DESAPARECIDOS

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de una menor de edad a la que se le perdió la pista este martes el Palma.

La joven tiene 17 años, responde al nombre de Damampreet K. y es una persona vulnerable, según la información facilitada por la asociación.

Mide alrededor de 1,60 metros de altura, es de complexión delgada, tiene el pelo y los ojos negros y usa gafas graduadas.

Cualquier información acerca de su paradero debe comunicarse al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o al teléfono habilitado por SOS Desaparecidos, el 868286726.