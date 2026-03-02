Buscan a un padre y a su hijo perdidos en Escorca

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Montaña (GRM) de los Bomberos de Mallorca busca este lunes a un padre y a su hijo perdidos en la localidad de Escorca, según ha informado a las 21.00 horas el Cuerpo.

Se trata del tercer rescate de montaña en el que interviene el GRM de los Bomberos de Mallorca durante el día de hoy, después de que un padre y su hijo hayan avisado de que están perdidos y necesitan ayuda. Como consecuencia, se ha activado el GRM de los municipios de Inca y Sóller.

Asimismo, se ha procedido a otro rescate en torno a las 12.00 horas en Artà, Atalaia de Son Jaumell, después de que una mujer haya sufrido una caída y se haya lesionado el tobillo. En este primer rescate han intervenido el Parc d'Artà y el helicóptero Sa Milana para efectuar la evacuación con seguridad.

Por último, el GRM de los Bomberos de Mallorca ha efectuado un segundo rescate sobre las 15.00 horas en la zona de Cavall Bernat. En este caso, de un grupo de ocho jóvenes, dos no podían continuar la ruta. Se han desplazado también efectivos del GRM de Inca y Sóller, con apoyo del helicóptero Sa Milana, para proceder a su auxilio.