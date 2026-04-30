Buscan a un residente en Baleares por pagar a otra persona para superar los exámenes para nacionalizarse

PALMA/PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca a una persona que vivía en Baleares porque, presuntamente, se puso en contacto con un supuesto grupo criminal dedicado a presentarse a los exámenes para obtener la nacionalidad española.

La actuación de enmarca en la operación Fugax, en la que se ha detenido a otras dos personas y hay una cuarta, que al igual que el habitante de islas, habrían salido de España, según ha informado el cuerpo policial.

En los últimos meses, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Navarra había detectado prácticas fraudulentas en la realización de los exámenes DELE de idiomas, ya que los realizaban personas distintas de las inscritas.

Presumiblemente, mediante alguna contraprestación económica, este grupo facilitaba la obtención de la certificación del Instituto Cervantes en idioma castellano, por ser requisito 'sine qua non' para la obtención de la nacionalidad española.

Para ello, la Policía ha explicado que los detenidos se presentaban a la convocatoria del examen previsto con una documentación o bien falsificada, o bien original.

En el primero de los supuestos, constarían los datos de la persona interesada en superar el examen pero habían cambiado la fotografía del documento y en su lugar colocaban la imagen de quien se presentaba a las pruebas.

En el segundo supuesto, quien acudía a realizar del examen es un compatriota del aspirante y portaba la documentación original del interesado real, al aprovechar el parecido físico entre ambas personas.

En el mes de febrero, dos de los presuntos autores habrían suplantado la identidad de los otros dos en el examen. Los dos primeros comparecieron en las sedes de Pamplona con pasaportes y tarjetas de identificación falsos, lo que levantó las sospechas del personal dedicado a controlar la documentación y los accesos de los alumnos.

Los investigadores pusieron las imágenes obtenidas a disposición de los expertos en Policía Científica que, con novedosas herramientas de análisis facial apoyadas en inteligencia artificial, permitieron identificar a los presuntos autores.

Por estos motivos, agentes de Policía Nacional de Navarra se trasladaron a la localidad de Vic (Barcelona) y procedieron a la detención de dos de los autores, los comparecientes al examen, por los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

La operación se llevó a cabo con la colaboración de policías del Grupo Operativo Local de la comisaría local de Vic y la Jefatura Superior de Policía de Baleares.