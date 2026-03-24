Buscan al sur de Cabrera a una patera con 30 migrantes desaparecida desde hace tres días

Archivo - Una patera localizada por la Guardia Civil, en una foto de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha desplegado un dispositivo al sur de Cabrera para tratar de localizar a una patera con 30 migrantes a bordo que lleva desaparecida desde hace tres días.

Ha sido la ONG Alarm Phone, que asiste a personas migrantes que se encuentran en peligro en el Mediterráneo, la que ha comunicado la desaparición en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

La organización ha asegurado que la embarcación salió de las costas de Boumerdés (Argelia) el pasado sábado con 30 personas a bordo y que Salvamento Marítimo está al tanto de la desaparición y que está tratando de localizar la patera.

Fuentes de Salvamento Marítimo han confirmado a Europa Press que hay una búsqueda activa en la que están participando dos aviones de Frontex, que han surcado la zona sur de Cabrera.

También se están emitiendo avisos a navegantes por si alguna embarcación pudiera divisar la patera desaparecida, pero de momento no ha dado resultados