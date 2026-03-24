Cabrer afirma que las ayudas del Govern contra la guerra responderán a las "quejas" recibidas por las medidas estatales

Archivo - La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha afirmado que las ayudas que el Govern ponga en marcha para hacer frente al incremento de los precios derivados de la guerra darán respuesta a las "quejas" que, ha asegurado, determinados sectores económicos ya han manifestado acerca de las medidas estatales.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por el diputado socialista Llorenç Pou acerca de si el Ejecutivo autonómico dará respuesta a todos los sectores afectados por la escalada bélica.

Cabrer ha asegurado que el paquete de medidas del Govern complementará a las adoptadas por el Gobierno y será lo suficientemente "amplio" para abarcar a todos los sectores que padecen el incremento de precios.

"Una vez conocidas las del Gobierno, ya trabajamos en medidas complementarias adaptadas a nuestra realidad insular. Y afrontaremos las quejas que ya manifiestan determinados sectores con las medidas que el Estado sacó hace unos días", ha zanjado.